2019/08/15 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن خمس حبات فقط تحتوي على ثلث كمية الملح الموصي بها يوميًا للبالغين.وقال باحثون من جامعة كوين ماري بلندن ومنظمة “أكشن أون سولت” إن الناس لم يدركوا كيف يمكن أن تشكل الوجبات الخفيفة خطرا على الصحة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبراء يحذرون..هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يحذرون.. هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يحذرون.. هذا ما تحتويه 5 حبات من الزيتون المملح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).