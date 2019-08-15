مركز الاعلام الرقمي: معظم المراهقين يستقون اخبارهم من اليوتيوب

2019/08/15 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز الاعلام الرقمي بان المراهقين يعتمدون في تلقي الاخبار على قنوات اليوتيوب، ولايعتمدون على المصادر الاخبارية الرسمية الا بنسبة بسيطة، بحسب اثنين من مراكز الابحاث العالمية .واوضح المركز في بيان” ان دراسة حديثة لـ SurveyMonkey و Common Sense Media كشفت ان حوالي 75% من المراهقين بين عمر 13 و 17 عاما ذكروا انه […]

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