الاتحاد العراقي لكرة القدم يتوج المنتخب البحريني بكأس “مكسور” بعد فوزه ببطولة غرب اسيا.. وسخرية تنال منه!!!

2019/08/15 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعبي المنتخب البحريني وهو يتصورن مع كأس “مكسور” بعد تتويجه بطلا في نهائي غرب اسيا اثر فوزه على المنتخب الوطني العراقي.ونالت السخرية من سمعة الاتحاد العراقي لكرة القدم منتقدة حجم الفساد واللامبالاة في تمثيل الكرة العراقية.وتنشر “يس عراق” بعضا من التعليقات على “فيسبوك”:-

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