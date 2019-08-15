ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي

2019/08/15 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لكن اتجاه الطلبات ما زال يشير إلى قوة سوق العمل.وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت 9 آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 220 ألف طلب […]

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