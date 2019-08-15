شرطة واسط تنفي انفجار مفخخة بمنطقة حي الجهاد وتوضح التفاصيل

2019/08/15 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة محافظة واسط، الخميس، انفجار سيارة مفخخة في منطقة حي الجهاد بالمحافظة.

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