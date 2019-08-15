2019/08/15 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الخميس، مديرية الحركات للحشد الشعبي للاطلاع على الأوضاع الأمنية وسير عمل المديرية وحجم مساهمتها في العمليات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يزور مديرية الحركات للحشد الشعبي للاطلاع على الأوضاع الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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