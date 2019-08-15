علاوي يدعو إلى حماية المؤسسة العسكرية من الجهلة الذين لا يمتلكون الوعي السياسي والأمني

2019/08/15 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الخميس، الى حماية المؤسسة العسكرية من الجهلة الذين لا يمتلكون الوعي السياسي والامني.

وقال علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لقد تعرض الجيش العراقي الباسل الى الضربات تلو الضربات اثناء حكم الطاغية وبعد الاحتلال عندما جرى حله”.





وأضاف، ان “هبّة ابناء الشعب العراقي لنصرة جيشهم وردود الافعال التي تشهدها الساحة المحلية منذ يومين كانت خير رد على التخرصات التي تريد للعراق ان يكون بلا قوات مسلحة او جيش يذود عن الوطن وحدوده وشعبه الكريم”.

وأكد علاوي، ان “تأريخ الجيش العراقي وتضحياته وبطولاته عبر التأريخ والتي توجّها بكسر شوكة داعش الارهابية بمساندة ابناء الحشد المقاتل، أكبر من اي تصريحات تريد الاساءة له او التقليل من دوره ومكانته”.

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