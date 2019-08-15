إخماد حريق اندلع في المجلس المحلي لقضاء هيت غربي الانبار

2019/08/15 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

تمكنت

فرق الدفاع المدني في محافظة الانبار،

الخميس، من اخماد حريق اندلع في المجلس المحلي لقضاء غربي المحافظة.

وذكرت

مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان

“رجال مركز دفاع مدني هيت اخمدوا حادث حريق اندلع في قضاء هيت/ منطقة قنان”.

وبينت

“أذ نشبت الحريق داخل كرفان تابعة الى حرس المجلس المحلي للقضاء فتمكنت فرقنا

من إخماد الحريق دون توسع النيران الى بقية الكرفانات المجاورة”.

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