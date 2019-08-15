أول تعليق من إيران بعد الإفراج عن ناقلتها التي كانت محتجزة في جبل طارق

2019/08/15 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الإيراني في لندن إن أمريكا "بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء".وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية "غريس 1" والسماح لها بالإبحار.ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية "غريس 1".

وقالت الصحيفة "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق، انتوني دادلي، إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.

وقال متحدث باسم الناقلة "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.

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