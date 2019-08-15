روسيا تعلن دعمها لفنزويلا ضد المحاولات الامريكية

2019/08/15 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، دعم روسيا لمساعي فنزويلا مواصلة سياستها الخارجية المستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير حكومتها المنتخبة شرعيا.وقال شويغو خلال اجتماع مع نظيره الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، في العاصمة الروسية موسكو: “نتابع عن كثب الأحداث التي تجري في فنزويلا.نلاحظ ضغوط واشنطن غير المسبوقة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في بلدكم.

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