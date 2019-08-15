كردستان تسجل أرقام قياسية بأعداد السُياح خلال عيد الأضحى

2019/08/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #هيئة_السياحة في #إقليم_كردستان، عن زيادة كبيرة في أعداد السائحين بمحافظات الإقليم، خلال أيام عيد #الأضحى.وقال مسؤول الإعلام في الهيئة #نادر_روستي، في تصريح صحفي، إن «الهيئة […]

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