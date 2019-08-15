الاسدي يعلن استقالته من عضوية اتحاد الكرة

2019/08/15 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي الاسدي، استقالته من منصبه في الاتحاد.وقال الاسدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “جملة من الاسباب دفعتي لتعليق عضويتي والاستقالة ليست ببعيدة عن تفكيري”.وبين أنه “على الرغم من انني مع عدم التجديد لكاتانيتش، ولكنني ارفض تماما اتخاذ القرارات المصيرية بمعزل عن علم اعضاء الاتحاد، كان […]

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