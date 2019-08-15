نجدة بغداد تصدر توضيحاً بخصوص رقمها على شبكة اسياسيل

2019/08/15 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص رقمها على شبكة آسياسيل.وقال المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “نظراً لوجود خلل فني في منظومة الاتصال على بدالة سيطرة النجدة 104 لشبكة اسياسيل نرجو الاتصال على بقية الشبكات الاخرى أو الاتصال على الهواتف المباشرة07712870000077142699990770423999907714259999

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