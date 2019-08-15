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ظريف يتهم أميركا بـ”محاولة قرصنة” الناقلة الإيرانية قبل إفراج جبل طارق عنها


ظريف يتهم أميركا بـ”محاولة قرصنة” الناقلة الإيرانية قبل إفراج جبل طارق عنها
2019/08/15 | 18:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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