2019/08/15 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الخميس، عن وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في محافظة بابل، فيما أوعز بتجهيز مفارز شرطة نجدة المحافظة بـ 25 عجلة حديثة.وقالت المكتب الاعلامي للياسري في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وصل، اليوم، إلى محافظة بابل، وعقد اجتماعاً موسعاً في مبنى مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يعلن وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في بابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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