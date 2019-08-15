2019/08/15 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع مجلس الامن الوطني”.واضافت ان “عبد المهدي وجه بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يلغي كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية ويحصرها به وكالة صدى الاعلام للانباء.

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