2019/08/15 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار اليوم الخميس عن أعادة أصدار سيارة مخالفة (متضررة) ممنوع أستيرادها .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى , أن إعادة الأصدار ،جاءت كون السيارات المتضررة ممنوع أستيرادها وفقاً لقرار سابق صادر عن لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء .وأكدت الهيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:أعادة أصدار سيارة مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك طريبيل الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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