الحكيم: تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس اولوياتها

2019/08/15 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الخميس، ان تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس اولوياتها، داعيا إلى اعتماد الحلول السياسية والحوار في معالجة الإشكاليات القائمة.

وقال الحكيم في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، وتطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، كانت ابرز الملفات التي بحثناها خلال استقبالنا السفير الامريكي في بغداد السيد ماثيو تولر، اذ جددنا تحذيرنا من تبعات التصعيد الذي تشهده المنطقة، ودعونا إلى اعتماد الحلول السياسية والحوار في معالجة الإشكاليات القائمة" .

واضاف الحكيم، "بيّنا ايضا طبيعة المعارضة التي ينتهجها تيار الحكمة باعتبارها حقا سياسيا ودستوريا وقانونيا واكدنا انها معارضة تسعى لتصحيح المسار وتسهم في تثبيت النظام السياسي واجنحته الديمقراطية، واشرنا الى ان تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس اولوياتها وضرورة تركيز الجهد الحكومي على النهوض بالواقع الخدمي في البلاد".





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