في ذكرى التأسيس.. مسعود بارزاني يجيب عن

2019/08/15 | 18:42

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بغداد:سومر نيوز

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني ان حزبه هو الطريق الصحيح صوب "الكوردايتي"- الحركة ...

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