2019/08/15 | 18:44

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مصدر امني : اندلاع حريق داخل معسكر صقر جنوب بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل معسكر "الصقر" جنوبي

بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث

حريق اندلع داخل معسكر الصقر في الدورة جنوبي بغداد".

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