الحكيم يبحث مع السفير الامريكي اعتماد الحوار لمعالجة مشاكل المنطقة

2019/08/15 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..بحث زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، الخميس، اعتماد الحوار لمعالجة مشاكل المنطقة خلال لقاءه السفير الامريكي ماثيو تولر.وذكر الحكيم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ، وتطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ، كانت ابرز الملفات التي […]

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