في ذكرى التأسيس.. مسعود بارزاني يجيب عن

2019/08/15 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني ان حزبه هو الطريق الصحيح صوب "الكوردايتي"- الحركة التحررية الكوردية" رابطا ذلك بـ"باتباع نهج البارزاني الخالد"، في اشارة الى والده مؤسس الحزب قبل 73 عاماً.وقال بارزاني في رسالة في ذكرى تأسيس الحزب، "الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ يوم تأسيسه وهو في الجبهة الأمامية للدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا من أجل كرامته وحريته".واضاف ان الديمقراطي "قدم الكثير من التضحيات جنباً إلى جنب مع القوات المناضلة والوطنية الأخرى في كوردستان، وناضل عبر سياسة مستقيمة وصحيحة وواضحة ولا يزال حتى اليوم في المقدمة باتباع نهج البارزاني الخالد، باعتباره السبيل الصحيح للكوردايتي، سواء بالشعارات أم الأفعال".وتأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم 16 أغسطس/آب 1946 بقيادة ملا مصطفى بارزاني القائد التاريخي للحركة الكوردية، وكان اسم الحزب في البداية "الحزب الديمقراطي الكوردي"، وفي المؤتمر الثالث الذي عقد يوم 16 يناير/كانون الثاني 1953 في كركوك، تقرر تغيير الاسم إلى "الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

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