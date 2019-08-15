2019/08/15 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.لاعب المنتخب العراقي السابق سلام شاكر ينتقل رسمياً لتمثيل فريق زاخو في الموسم المقبل قادماً من فريق نادي الطلبة

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