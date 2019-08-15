ذئب يهاجم سكان قرية مصرية ويطيح 4 اشخاص

2019/08/15 | 18:47

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العهد نيوز – متابعة

قام ذئب مفترس بمهاجمة قرية "نوى" التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية في مصر، صباح اليوم الخميس، وأصاب أربعة من الأهالي.

وأوضح أهالي القرية

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