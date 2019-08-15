2019/08/15 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز - بغداد

علق زعيم حركة كتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي، على قرار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بإلغاء تراخيص الطيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولائي يشد بقرار عبد المهدي حول منع الطيران الاميركي في الاستطلاع بالاجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولائي يشد بقرار عبد المهدي حول منع الطيران الاميركي في الاستطلاع بالاجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).