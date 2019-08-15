جبل طارق تقرر الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

2019/08/15 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت صحيفة محلية عن حكومة جبل طارق قولها إنها تلقت "تعهدات خطية رسمية" من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة في سورية.وكانت سلطات جبل طارق احتجزت ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" في تموز بطلب من القوات البريطانية في البحر المتوسط بزعم أنها تحمل نفط الى سورية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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