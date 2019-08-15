عاجل_الغدير | وسائل إعلام: شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني في القدس وتغلق باب العامود

2019/08/15 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية إغلاق بوابات المسجد الاقصى من قبل شرطة الاحتلال الصهيونيمن جانبها قالت قوات الاحتلال، إن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص "أثناء محاولتهما تنفيذ عملية طعن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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