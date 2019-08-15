2019/08/15 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ دهوك..افاد مصدر محلي ،الخميس، باحتراق خمسة مخيمات في محافظة دهوك.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، إن “حريق اندلع في خمسة مخيمات في محافظة دهوك”، مشيرا ان “الحريق ناتج عن تماس كهربائي بسيب سقوط احد اعمدة الكهرباء على احد الخيم متسببا في حريق كبير”.وبين المصدر أن “الحريق تم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني ولم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراق خمسة مخيمات في دهوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراق خمسة مخيمات في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).