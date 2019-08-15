خبير اقتصادي: ٧٢ مليار دولار احتياطي البنك المركزي.. الانهيار الاقتصادي بعيد

2019/08/15 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاصرأى الخبير الاقتصادي صفوان قصي، اليوم الخميس، إنه من المستحيل أن يكون هناك انهيار اقتصادي في البلد في ظل وجود ٧٢ مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، مشيرا إلى وجود سياسات اقتصادية خاطئة.

وقال قصي في حديث ل النبأ للإخبار، ان "قيمة احتياطي البنك المركزي العراقي هي ٧٢ مليار دولار بالتالي يكون الخوف من الانهيار الاقتصادي بعيد، مشيرا إلى وجود سياسة اقتصادية خاطئة لا تعرف كيف تستغل الثروات المالية والحفاظ على دخول وخروج المبالغ من البلد".

وبين، ان "السياسة الاقتصادية تقوم على شقان هما الشق مالي والآخر نقدي"، موضحا ان "الشق المالي تسيطر عليه وزارة المالية والحكومة بصورة عامة، انا النقدي يكون ضمن البنك المركزي".

وأوضح، ان "هناك هدر الأموال بشكل كبير، من ناحية الفواتير المزورة وحركة الاستيراد غير النظامية"، داعيا إلى ان "تكون هناك لجنة تقوم بمتابعة هذه الأمور، الأمر الذي يظهر من خلالها كمية الأموال المهدورة، دون دخول السلع والخدمات".

وطالب وزارة المالية، تقديم الحسابات الختامية والاحصائيات الاخيرة وبيان حجم الاوال التي دخلت وخرجت من الموازنة الاتحادية.



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