تركيا تعلن حصيلة عملية “المخلب” في شمال العراق

2019/08/15 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغدادأعلن الجيش التركي، الخميس، تدمير أسلحة تابعة لـ “بي كا كا” في إطار عملية “المخلب – 2” المتواصلة في شمال العراق.

وذكر بيان للوزارة تابعته “كلكامش برس”، أن “القوات التركية قامت بتدمير كامل الأسلحة والذخائر لمنظمة لـ(بي كا كا)”.

وعملية “المخلب – 2″، اطلقها الجيش التركي يوم 12 تموز الماضي، ضد الـ”بي كا كا” في شمال العراق.

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