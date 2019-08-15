ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بالرشوة في ميناء أم قصر

2019/08/15 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس بغداد كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكر بيان للهيئة تلقته “كلكامش برس”، أنه “تم تنفيذ واجب مشترك بين هيئة المنافذ الحدودية متمثله بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي وهيئة النزاهة متمثله بدائرة تحقيقات البصرة”.

وأضاف البيان أن “ذلك جاء استنادا إلى قرار قاضي تحقيق البصرة، وبعد متابعة وتحري، تم ضبط ثلاث موظفين متلبسين بالرشوة تابعين لوزارة النقل / الشركة العامة للموانىء المدونة الدولية”.

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