نيجيرفان البارزاني في ذكرى تأسيس الديمقراطي الكوردستاني: للحزب مركز قوي في تاريخ العراق

2019/08/15 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساهمة فعالة في الحركة الديمقراطية العراقية

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