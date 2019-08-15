المنافذ تعلن ضبط واتلاف برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في منفذ الشيب

2019/08/15 | 19:40

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط واتلاف ثلاثة برادات من الطماطم الممنوعة من الاستير...





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