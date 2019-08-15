ظريف: الافراج عن الناقلة الايرانية يؤكد فشل “القرصنة” الاميركية

2019/08/15 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ،اليوم الخميس، أن الافراج ان الافراج عن الناقلة الايرانية يؤكد فشل “القرصنة” الاميركية.وقال ظريف بتغريدة عبر حسابه على تويتر، إن” القرصنة الامريكية اثبتت مرة اخرى فشلها بعد الافراج عن ناقلة النفط “غريس1″ المحتجزة منذ بداية الشهر الماضي”.وأفرجت السلطات في إقليم جبل طارق، الخميس، عن […]

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