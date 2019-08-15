2019/08/15 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت مديرية الزراعة في كربلاء المقدسة ،الخميس، عن تحقيق المحافظة للاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضروات مدة 7 اشهر من السنة مع تصدير الفائض للمحافظات المجاورة.وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح صحفي ، إن “كربلاء تعد من المحافظات المتميزة في زراعة الخضر المحمية لاسيما محاصيل الطماطة والخيار والباذنجان، والتي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات المركز الخبري الوطني.

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