2019/08/15 | 19:46

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الكهرباء: اعادة الخطوط الناقلة للطاقة المغذية لمحافظة صلاح الدين الى الخدمة (صور)

أعلن مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة

الشمالية المهندس خالد غزاي، ان ملاكات شركته تمكنت من اعادة الخطوط

الناقلة المغذية للطاقة لمحافظة صلاح الدين.

وذكر غازي في بيان ، إن" ملاكات الشركة فرع صلاح الدين تمكنت من

اعادة الخط المزدوج (شمال بيجي - جنوب تكريت)(شرقاط - بيجي) (١٣٢

ك.ف)، وخط (بيجي -كركوك) (١٣٢ ك.ف)، الى الخدمة، وعودة التجهيز

الاعتيادي الى مدينة تكريت وجميع مناطق المحافظة".وتابع غزاي، انه " تم بسرعة معالجة العوارض على خطوط نقل الطاقة من

اجل سرعة اعادة الخدمة واستقرار تجهيز المناطق المتضررة من انقطاع

الطاقة الكهربائية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، بسبب سوء الأحوال

الجوية، في محافظة صلاح الدين، بقيت ملاكات نقل الطاقة مرابطة في

موقع العمل رغم حرارة الجو ولساعات متأخرة من اليل لحين انجاز

العمل".

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