2019/08/15 | 19:46

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بالصور ..



اعادة خطوط نقل الطاقة بعد حادث حريق الهارثه

تمكنت كوادر شبكات نقل الطاقة وبعد اطفاء الحريق الذي اندلع بخطوط

نقل الغاز في محطة الهارثة المباشرة بصيانة خط الغاز من قبل خطوط

الانابيب وكوادر شبكات نقل الطاقه لاستئناف العمل وإعادة الخطوط

للعمل الان .

وقامت كوادر شبكات شمال البصره بأعمال الصيانه واستبدال الأسلاك

والعوازل و الملحقات الاخرى وبجهد و وقت استثنائي وعلى مدار الوقت

تم إكمال العمل وإعادة الخط الإيراني وصيانة خط الفيحاء للعمل .في الوقت ذاته باشرت كوادر خطوط الانابيب بأعمال استبدال الانبوب

الذي تعرض للضرر ونصب صمام لأغراض الصيانه .وقد تشهد الساعات القادمه اعادة الامور لوضعها السابق في التجهيز

.شكر وتقدير للكوادر العامله في هذا الوضع الاستثنائي وفي

ايّام العطلة الرسميه لعيد الاضحي لتقديم الخدمات لأهل البصره

الكرام.مجيب الحساني - رئيس لجنة الطاقة.في مجلس محافظة البصرة

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