أعادة أصدار سيارة مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك طريبيل الحدودي

2019/08/15 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار اليوم عن أعادة أصدار سيارة مخالفة (متضررة) ممنوع أستيرادها .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان” أن إعادة الأصدار ،جاءت كون السيارة المتضررة ممنوع أستيرادها وفقاً لقرار سابق صادر عن لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء “.وأكدت الهيئة إن إجراءات الأعادة تمت وفقا” […]

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