اخماد حريق اندلع في معسكر الصقر جنوبي بغداد

2019/08/15 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني، حريقا اندلع في معسكر الصقر جنوبي بغداد بسبب انفجار عدد من الصواعق وقنابر الهاون ./انتهى

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