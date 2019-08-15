رجل معمم يهين الجيش العراقي على الهواء .. “جنديهم مرتزق وجبان”.. والدفاع في اخر تحديث “الجيش” سور للوطن!!!

2019/08/15 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق شن رجل معمم يدعى الشيخ يوسف الناصري يشغل منصب معاون الامين العام لحركة النجباء هجوما أهان فيه دور الجيش العراقي واتهم جنوده بالمرتزقة مما اثار موجة غضب لدى اوساط سياسية وشعبية حول الانتقاص من افراد الجيش والاساءة لهم.هذه الاساءة كانت على الهواء مباشرة خلال احد البرامج التلفزيونية حيث الناصري بدأ بالتصعيد […]

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