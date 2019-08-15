نائب عن العصائب يتهم واشنطن بقصف المعسكرات في العراق

2019/08/15 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجه النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق حسن سالم، الخميس، اصابع الاتهام الى واشنطن، بقصف المعسكرات في العراق، آخرها معسكر الصقر، مشيرا الى ان التحالف الاميركي كان يتجسس على مقرات الحشد الشعبي طيلة السنوات الماضية.وقال سالم في تصريحات صحفية ، ان “التحالف الاميركي هو من تجسس على معسكرات الحشد الشعبي طيلة ...

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