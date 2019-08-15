مصدر امني يكشف تفاصيل ما حدث في معسكر

2019/08/15 | 19:46

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر امني، الخميس، عن تفاصيل ما حدث في معسكر "الصقر" عصر اليوم، مؤكداً ان الحريق اندلع اثناء تنظيف ...

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