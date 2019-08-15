ضبط واتلاف ثلاث برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في الشيب

2019/08/15 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط وأتلاف ثلاث برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في الشيب .

وأكدت الهيأة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "وبأشراف لجنة ممثلة من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والامن الوطني والبحث والتحري تمكنت من إتلاف حمولة "ثلاث بردات من محصول الطاطم" الممنوع استيرادها في منفذ الشيب الحدودي، في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية لتشجيع للمنتج المحلي ".واضافت "حيث قامت اللجنة المشكلة بمصادرة الشحنة و أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للتعليمات والضوابط النافذة".



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