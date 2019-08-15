الخارجية البريطانية: على إيران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط

2019/08/15 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه يجب على طهران الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "غريس-1"، وعدم السماح لها بالتوجه إلى سوريا.

وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية أن "حكومة جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن {غريس-1} لن تتوجه إلى سوريا، وعلى إيران أن تلتزم بالتعهدات التي قدمتها".وأضاف قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران، أو أي جهة أخرى، بالالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".



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