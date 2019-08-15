امنية ديالى تكشف نتائج عمليات العيد للحشد الشعبي: نفذت في خمسة قواطع

2019/08/15 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الخميس، عن نتائج عمليات العيد للحشد الشعبي داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نفذ عمليات نوعية محددة الاهداف في 5 قواطع في شمال وشرق ديالى خلال العيد اسفرت عن اعتقال متهمين بالارهاب وضبط مضافات وتفكيك […]

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