المنافذ الحدودية : ضبط واتلاف برادات طماطم ممنوعة في منفذ الشيب

2019/08/15 | 19:49

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العهد نيوز – بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط واتلاف ثلاثة برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في منفذ الشيب.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت "العهد نيوز"

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