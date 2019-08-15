المنافذ الحدودية: إتلاف برادات من الطماطم الممنوع استيرادها في الشيب

2019/08/15 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدوية، اليوم الخميس، إتلاف حمولة ثلاث بردات من محصول الطاطم، الممنوع استيرادها في منفذ الشيب الحدودي.

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