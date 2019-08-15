حيدر العبادي للجيش العراقي: الجيش اليوم رمز للبطولة والسيادة والفداء

2019/08/15 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي على التصريحات المسيئة للجيش العراقي من قبل رجل دين.

وقال العبادي في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه قاتل مع الجيش ولمس وطنيته المنحازة للشعب فقط، مؤكدا ان قوات الجيش لن تنحاز لحاكم او طائفة او حزب، وكان أفرادها جنود اوفياء للوطن.

وأوضح أن دفاع الجيش عن العراق دين في أعناق الجميع، واصفا اياه برمز البطولة والسيادة والفداء، مضيفا أن الجرح الذي مس الجيش سابقا التأم بالانتصار الكبير على الإرهاب.

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