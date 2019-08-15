ایران: تم الافراج عن ناقلة النفط الايرانية “غريس 1”

2019/08/15 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وکالة فارس الایرانیة نقلا عن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد ان ناقلة النفط الايرانية “غريس 1″ تم الافراج عنها مساء الخمیس بقرار من سلطات جبل طارق وتاييد المحكمة بعد احتجازها بشكل غير قانوني .وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر :” تم قبل لحظات بقرار من سلطات جبل طارق وتاييد المحكمة […]

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