تنبؤات بخسارة كارثية تحل بالقطب الشمالي قريبا

2019/08/15 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..وجدت دراسة جديدة مروعة أن المنطقة القطبية الشمالية قد تصبح خالية تماما من الجليد البحري سنويا خلال فترة انتقالها من الصيف إلى الشتاء، حتى مع تحقيق أهداف اتفاقية باريس حول المناخ.وتعرّض الزيادة في درجات الحرارة العالمية، التي تتراوح بين 2 و2.5 درجة مئوية، المنطقة القطبية الشمالية لخطر اختفاء الجليد في شهر سبتمبر، […]

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